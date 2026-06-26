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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن: مواجهة إيران حاسمة وتتطلب أعلى درجات التركيز

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، أن المباراة المرتقبة أمام منتخب إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تمثل واحدة من أهم مواجهات المنتخب في البطولة، مشددًا على أن اللقاء يحتاج إلى تركيز كبير وانضباط تكتيكي من جميع اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأوضح حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أن المنافسة في المجموعة جاءت قوية منذ البداية، حيث سعى كل منتخب إلى حصد أكبر عدد من النقاط، وهو ما زاد من صعوبة جميع المباريات وجعل فرص التأهل قائمة حتى الجولة الأخيرة.

احترام كبير للمنافس وثقة في لاعبي الفراعنة

وأشار المدير الفني إلى أن منتخب إيران يمتلك عناصر مميزة ويستحق كل الاحترام، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا قوة المنافس، ولذلك تم الاستعداد للمباراة بأفضل صورة ممكنة من الناحيتين الفنية والبدنية.

وأضاف أن منتخب مصر يخوض اللقاء بروح قتالية ورغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي، وإثبات قدرة الكرة المصرية على المنافسة أمام أقوى المنتخبات العالمية.

هدف الفراعنة مواصلة المشوار العالمي

وشدد حسام حسن على أن طموح المنتخب لا يقتصر على التأهل فقط، بل يمتد إلى تقديم عروض قوية تعكس التطور الذي تشهده الكرة المصرية، وتؤكد المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تنفيذ التعليمات الفنية طوال المباراة.

وفي ختام تصريحاته، تمنى المدير الفني أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم الذهنية والبدنية، وأن يقدموا مباراة تليق باسم منتخب مصر، وتنتهي بإسعاد الجماهير المصرية التي تترقب هذا اللقاء بكل شغف.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق أول انتصار في تاريخه ببطولات كأس العالم بعدما تغلب على منتخب نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعزز آماله في بلوغ الدور الثاني قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب إيران

حسام حسن منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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