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العثور على جثة عامل داخل عشة وسط الزراعات بزفتي.. وأمن الغربية يضبط الجناة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على جثة عامل داخل عشة وسط الزراعات بزفتي.. وأمن الغربية يضبط الجناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية فرسيس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، واقعة العثور علي عامل مذبوحا داخل عشه وسط الزراعات غارقا في دمائه.

تفاصيل الواقعة 


وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها وتمكنت من ضبط عاطلين مرتكبا الواقعة طمعا في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه وأمواله .

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة عامل في نهاية العقد الثاني من عمره يدعي"م.ن"19 سنة مذبوحا داخل عشة بقرية فرسيس بنطاق دائرة المركز.


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تشكيل فريق بحث جنائي 


وشكل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وقاده العميد سامح نجيدة رئيس مباحث المديرية والعقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة لكشف غموض الواقعة.

سقوط المتهمين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي برئاسة الرائد عبد الحكيم درويش رئيس مباحث مركز شرطة زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهمان مرتكبا الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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