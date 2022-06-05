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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للكبد: 100 مليون صحة أكبر مبادرة طبية في تاريخ الإنسانية.. فيديو

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة

قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد ؛ إن مصر دولة رائدة في أفريقيا ولها إنجاز غير مسبوق لمكافحة العديد من الأمراض وأهمها فيروس سي و بالنظر إلى مجهودات الدولة بهذا الشأن نجد ملحمة للقضاء عليه لأن مصر كانت الدولة الأولى في العالم في معدل الإصابات بهذا الفيروس .

وأضاف محمد عز العرب في مداخلة  هاتفية على قناة النيل للأخبار أن  من خلال مبادرة 100 مليون صحه تم الكشف عن أكثر من 2 مليون مصاب بفيروس سي وتم علاج أكثر من أربعه مليون مريض بفيروس سي منذ 2014 حتى الأن بالأدوية الحديثة ؛ وأدى ذلك بالإشادة بالقيادة المصرية في المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشكل خاص ؛ مضيفا أن  مبادرة 100 مليون صحه هي أكبر مبادرة صحية في تاريخ الإنسانية وتمت بتقنية عالية جدا وإنجاز غير مسبوق .

وأوضح مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد ؛ أن مصر تعتبر رائده في دول إفريقيا ودول أخرى في مجال المبادرات الصحية ؛  مضيفا أن الدولة المصرية لها باع كبير في مجالات البحثي والوقائي والعلاجي  .

وأشار عز العرب إلى ما قاله دكتور تاج الدين إن دور مصر قديم وقدير في مجالات القوافل الطبية ومجالات الأدوية علاوة على حجم المؤتمر الطبي وتنظيمه الرائع يدل على دور مصر الذي يتجلى بين الدول الإفريقية ودول العالم .

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