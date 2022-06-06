الحضري: فوز المنتخب أهم من الأداء الذي سيأتى مع الوقت

أكد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، أن الحصول على الـ3 نقاط في الوقت الحالي هو الأهم بالنسبة لمنتخب الفراعنة، مشيراً إلى أن الأداء سيأتي مع الوقت.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "أقول للشناوي حمد الله على سلامتك وان شاء الله نتيجة مسحته تكون سلبية ويشارك مع زملائه في المران".

وأضاف: "أبارك للجماهير المصرية، وأهم شيء في الوقت الحالي هو الفوز والحصول على الـ٣ نقاط ووجود الروح وهذا ما نفكر به في الوقت الحالي، والأداء سيأتي مع الوقت".

واختتم الحضري: "هناك ٣ حراس نتابعهم وموجودين في الصورة ولكننا ملتزمون بضم ٤ حراس فقط، واتعامل مع جميع الحراس كأنهم أصدقائي".

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.