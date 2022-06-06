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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الضباب.. الأرصاد السعودية تصدر تحذيرات من طقس الإثنين

الضباب في السعودية
الضباب في السعودية

حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات من الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد ضبابًا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الإثنين.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الإثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الإثنين.

المركز الوطني السعودي للأرصاد مكة السعودية الأرصاد الضباب

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