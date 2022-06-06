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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

305 آلاف جنيه.. فيلم واحد تانى يحافظ على صدارة شباك التذاكر

صدى البلد

تمكن فيلم “واحد تانى” لـ أحمد حلمى من تصدر هرم الإيرادات وحقق 305 آلاف جنيه ليلة أمس الأحد، فى دور العرض السينمائية .

وعاد النجم أحمد حلمي، إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطي المليون جنيه مساء  وقفة عيد الفطر المبارك  ، بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشر منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط، محققاً أعلى إيراد فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني ، حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

النجم أحمد حلمي فيلم “واحد تاني أحداث فيلم واحد تاني واحد تاني فيلم واحد تانى فيلم “واحد تاني”

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