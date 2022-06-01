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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

واحد تاني يتصدر إيرادات السينما ليلة أمس

العنكبوت
العنكبوت

تنافس ليلة أمس 4 أفلام سينمائية يتم عرضها فى السينمات ، وهي : واحد ثاني ، العنكبوت ، زومبي ، فارس ، ونرصد فى السطور التالية الايرادات التى حققتها ليلة أمس. 

فيلم واحد تاني:


حقق فيلم “واحد تاني”  لـ أحمد حلمي 402,611 جنيها خلال يوم أمس .

وكان قد عاد النجم أحمد حلمي إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني" ، حيث استطاع الفيلم تخطى المليون جنيه وقفة عيد الفطر المبارك بعد أن انطلق فى حفلتي العاشرة مساء والثانية عشرة منتصف الليل ليحصد إيرادات تخطت مليون جنيه فى حفلين فقط محققاً أعلى فى شباك التذاكر منذ انتشار فيروس كورونا.

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

حلمي بالصدارة وفارس يتذيل القائمة.. إيرادات السينما المصرية ليلة أمس

تعرف على إيرادات فيلم العنكبوت ليلة أمس

جاء فيلم العنكبوت في المركز الثاني، حيث حقق 202,669 جنيها .

وانطلق ، فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث شارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم من بينهم الفنان أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى.

فيلم زومبي:


حقق فيلم “زومبي" إيرادات أمس بلغت قيمتها 102,261 جنيها .

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم فارس:


بينما حقق فيلم فارس إيرادات بلغت قيمتها  16,741  جنيها أمس.

فيلم فارس يقوم ببطولته كل من أحمد زاهر وإيمان العاصي وحسين فهمى.

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