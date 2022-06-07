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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلصي من انتفاخات المعدة بهذه الخطوات

انتفاخ
انتفاخ

الانتفاخ مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي، في هذه الحالة ، تشعر بطنك منتفخة وضيقة، يمكن أن تجعل بطنك تبدو أكبر من المعتاد. 

ويمكن أن يؤدي إلى الألم وعدم الراحة، الإفراط في تناول الطعام هو أحد الأسباب الشائعة للانتفاخ، وتشمل الأسباب الأخرى اتباع نظام غذائي غير صحي ، وتناول الطعام بسرعة كبيرة ، ونمط حياة خامل وغير ذلك الكثير. 

ويعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ بانتظام بسبب العادات غير الصحية، للتخلص من المضايقات التي يسببها الانتفاخ ، يمكنك تجربة العلاجات المنزلية البسيطة وإجراء تغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك.

 

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3 طرق بسيطة لتقليل الانتفاخ بسرعة

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منها الموز والكاكا.. أطعمة تسبب الإمساك والغازات

 

وفيما يلي بعض هذه الأشياء التي يجب عليك تجربتها:

1. مضغ طعامك بشكل صحيح: لن يساعدك فقط على الحصول على إشباع أفضل من الوجبة ولكنه يساعد أيضًا في تحسين الهضم.

2. تناول وجبات صغيرة لإعطاء قسط من الراحة للجهاز الهضمي: عندما تتناول وجبة أكبر فإنك تميل إلى الشعور بعدم الارتياح، لذلك ، اختر وجبات أصغر للحفاظ على الانتفاخ.

3. نقع العدس قبل الطهي : لا يمكن أن تقلل من وقت الطهي فحسب ، بل تساعد أيضًا في هضمها بسهولة.

4. لا تفوت البروبيوتيك : تعزز البروبيوتيك البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحافظ عليها صحية، أضف اللبن الرائب إلى وجبتك يوميًا لضمان تناول البروبيوتيك.

5. تناول ما يكفي من الألياف يوميا : تعمل الألياف على تعزيز الهضم وتمنع الإمساك، يساعد الهضم الأفضل على التخلص من الانتفاخ.

الانتفاخ الهضم الامساك ​​​​​​​health الجهاز الهضمي

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