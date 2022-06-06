إيرادات الأفلام في السينما تحقق 601 ألف جنيه ليلة أمس

حققت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر المعروضة حاليا في دور السينما، أمس الأحد 601 ألف جنيه.

فيلم واحد تانى

تصدر فيلم “واحد تانى” بطولة الفنان أحمد حلمي، إيرادات دور العرض مساء أمس الأحد محققًا 305 ألف جنيه.

وعاد النجم أحمد حلمي، إلى المنافسة السينمائية بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "واحد تاني".

فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

وتدور أحداث فيلم واحد تاني ، حول موظف يعمل إخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

فيلم العنكبوت

وجاء في المركز الثاني فيلم “العنكبوت” محققا 169 ألف جنيه.

ويجسد أحمد السقا خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

وانطلق فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا، ومنى زكي، بدور العرض السينمائية، حيث يشارك الفيلم ضمن سباق موسم عيد الفطر 2022.

وكان قد روج الفنان أحمد السقا، لفيلمه الجديد “العنكبوت” الذي يُعرض في السينمات، وذلك من خلال نشره مشاهد من الفيلم جمعته بالفنانة منى زكي.

وعلق أحمد السقا، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “الغلطة في الذخيرة ايه .. الأخيرة”.

فيلم زومبى

بينما اكتفى فيلم “زومبى” بطولة الفنان على ربيع 111 ألف جنيه.

ويجسد بطل العمل على ربيع خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم “زومبى ”تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم فارس

وحقق فيلم فارس والذي اكتفى ب 16 ألف جنيه فقط.

الفيلم بطولة الفنان أحمد زاهر في أول بطولة مطلقة له بمشاركة حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبوألنجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، ملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويجسد زاهر خلال أحداث الفيلم شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة جدًا، صاحب أخلاق، رياضي، مهنته عامل في محطة بنزين، يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، ويكون بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.

واحتفل أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسى، المخرج رؤوف عبد العزيز.

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدى زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع الفنان أحمد زاهر ، وهو الأمر الذي رحب به بشدة.

كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفني لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفي قمر ونجله تيام قمر، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكي، الملحن والموزع جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، مي دياب.