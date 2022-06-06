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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة مدرسة في الشرابية

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة إحدى المدارس بمنطقة الشرابية حيث تم تحديد وضبط الجناة وإعادة المسروقات ، كما تم ضبط سيدة تخصصت فى سرقة المساكن بقصر النيل ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث قسم شرطة الشرابية يفيد تلقي بلاغ من مدير مدرسة كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر القفل الخاص بمعمل المدرسة وسرقة أجهزة من داخل المعمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية تم ضبطهما ، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق السور وكسر القفل ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى صاحب مخزن خردة تم ضبطه.

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فيما تمكن المقدم حسام عشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط ربة منزل ولها معلومات جنائية ، عثر بحوزتها علي (شاشة) وذلك أثناء قيامها بعرضها للبيع على صاحب كشك بالمنطقة بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

 

وأقرت أمام العقيد خالد سيف مفتش المباحث تخصصها فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأن الشاشة المضبوطة بحوزتها من متحصلات واقعة سرقة شقة وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها .

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