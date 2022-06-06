الصندوق الأسود .. أسباب تجعل مولود الجوزاء صاحبك المفضل

يحتفل مواليد برج الجوزاء بأعياد ميلادهم خلال هذه الفترة وحتى 21 يونيو، ويعرف عن برج الجوزاء أنهم أصحاب الشخصيات المتعددة، حيث يظهرون أكثر من وجه في آن واحد، مما اشتهروا بالانتقاض.

وعلى الرغم من شخصية الجوزاء التي تختلف عن جميع مواليد الأبراج الأخرى، إلا أنهم أكثر الأشخاص محبوبة، وذلك لعدة أسباب.

وعلقت ندى عادل خبيرة الأبراج، خلال حديثها لصدى البلد، أن من أسباب حب الأشخاص لمواليد برج الجوزاء رغم تناقضهم أنها أصحاب فكاهة، أي يعشقون الهزار والضحك، والمرح، حتى عند التحدث عن مشاكلهم المعقدة، تكون بطريقة مضحكة.

كما يمتاز مواليد برج الجوزاء بالثقة، فعند التحدث لهم بأي أسرار، فإنهم يحتفظون بها ولا يبحون بأي منها لأي شخص، فعرف عنهم أنهم الصندوق الأسود لمن حولهم.

وتابعت ندى عادل، أن مواليد برج الجوزاء لا يفضلون الكذب والحوارات، رغم اتقانهم الشديد في الخيال، إلا أنهم لا يستخدمونها.

ويحب مواليد برج الجوزاء، الصراحة المطلقة دون اللف والدوران، والتجمع العائلي ولكن الخالية من المشكلات أو الانتقادات.