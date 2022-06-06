عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمى طولان ليس الأول.. الإطاحة بـ 11 مدربا في الدوري الممتاز

صدى البلد

دأب مسئولو الأندية المصرية، على اتباع مبدأ الإطاحة بالمدربين حال تعرض فرقهم إلى الخسارة أو النتائج المخيبة لآمال الجماهير العريضة.

وشهدت منافسات بطولة الدوري المصري موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، الاستغناء عن 11 مدربا قادوا فرقهم خلال الموسم الحالي في ظل التعرض إلى الخسائر المتتالية.

ولم يكن حلمى طولان مدرب إنبي الذى تمت الإطاحة به الأول خلال الموسم الحالي بل سبقه ستة من زملائه فى المجال التدريبي.

“صدى البلد” يرصد الـ 11 مدربا الذين تعرضوا للاستغناء عن خدماتهم خلال الموسم الحالي.

طلعت يوسف
يعتبر طلعت يوسف أول ضحية فى الدوري المصري وذلك من تدريب نادى الإسماعيلى بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام الأهلى ثم سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وجرى الاستعانة من قبل مسئولى قلعة الدراويش بالمدرب الأرجنتيني خوان براون.

علاء نوح
يعد علاء نوح ثانى المدربين الذين تمت إقالتهم من تدريب إيسترن كومبانى، بعد خسارته كذلك خلال 3 مباريات متتالية من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.

واستعان مسئولو نادى ويسترن كومباني بخدمات علاء عبد العال لقيادة الفريق.

عبد الحميد بسيوني
ثالث ضحايا الدوري عبدالحميد بسيوني عندما تقدم باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش بعد ثلاث جولات بسبب نتائج الفريق المخيبة للٱمال ثم تولي عقب ذلك تدريب فريق غزل المحلة.

وتولى عماد النحاس بعدها مهام تدريب فريق الاتحاد السكندري خلفا لحسام حسن.

محمد عودة
رحل محمد عودة عن تدريب فريق غزل المحلة لتولى مهام قيادة فريق المقاولون العرب وحل بدلا منه عبدالحميد بسيوني.

خوان براون
سادس الراحلين عن الدوري المصري، الأرجنتيني خوان براون مدرب النادي الإسماعيلي الذي قام المهندس يحيى الكومى بفسخ التعاقد معه بالتراضي.

وأسند مسئولو قلعة الدراويش مهمة القيادة الفنية إلى حمد إبراهيم قادما من نادي بيراميدز.

باتريس كارتيرون
فسخ نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونجحت إدارة نادي الزمالك فى التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا لمدة موسم ونصف نظيره راتب شهرى قدره ١٠٧ آلاف دولار.

مجدى عبد العاطي
أنهى نادى فاركو التعاقد مع مجدي عبدالعاطي وجهازه بالتراضي عقب الهزيمة أمام كفر الشيخ فى بطولة كأس مصر.

وأعلن نادى فاركو التعاقد مع البرتغالي نونو الميدا مديرا فنيا للفريق الأول لمدة موسم ونصف.

حسام حسن 
أنهى نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر بعد النتائج المخيبة لآمال الجماهير.

ونجح محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع عماد النحاس لتولى القيادة الفنية لسيد البلد.

أحمد سامي 
رحل أحمد سامي عن قيادة فريق سموحة رغم تحقيقه نتائج متميزة وتقديم الفريق السكندري مستويات أداء جيدة فى الدورى المصرى.

ويسعى مسئولو فريق سموحة إلى البحث عن مدير فنى لتولى المهمة لقيادة الفريق السكندري خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حمد إبراهيم 
أطاح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بالمدير الفني للقلعة الدراويش حمد ابراهيم بعد النتائج الهزيلة والخسائر التي مني بها الفريق.

وأنهت إدارة الدراويش التعاقد مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق لتولي القيادة الفنية للفريق.

حلمى طولان
أعلنت إدارة نادي إنبي إنهاء التعاقد مع حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى.

وتعاقدت إدارة النادي البترولى مع المدرب البرتغالي فييرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن الزمالك الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب فريق سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة: نستهدف بناء بيوت قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية

ترشيحاتنا

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

المؤسسة البريطانية للاستثمار: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة للتأثير في الصناعة والتجارة العالمية

قوى عاملة البرلمان: السيسي ساند الشباب بمشروعات متوسطة للقضاء على البطالة

بلاغ من اتحاد اليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

رسميا في سان فرانسيسكو.. شيفرولية بولت تتعافى من أزمتها وتصبح أول سيارة ذاتية القيادة

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ