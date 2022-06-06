حلمى طولان ليس الأول.. الإطاحة بـ 11 مدربا في الدوري الممتاز

دأب مسئولو الأندية المصرية، على اتباع مبدأ الإطاحة بالمدربين حال تعرض فرقهم إلى الخسارة أو النتائج المخيبة لآمال الجماهير العريضة.

وشهدت منافسات بطولة الدوري المصري موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢، الاستغناء عن 11 مدربا قادوا فرقهم خلال الموسم الحالي في ظل التعرض إلى الخسائر المتتالية.

ولم يكن حلمى طولان مدرب إنبي الذى تمت الإطاحة به الأول خلال الموسم الحالي بل سبقه ستة من زملائه فى المجال التدريبي.

“صدى البلد” يرصد الـ 11 مدربا الذين تعرضوا للاستغناء عن خدماتهم خلال الموسم الحالي.

طلعت يوسف

يعتبر طلعت يوسف أول ضحية فى الدوري المصري وذلك من تدريب نادى الإسماعيلى بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام الأهلى ثم سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وجرى الاستعانة من قبل مسئولى قلعة الدراويش بالمدرب الأرجنتيني خوان براون.

علاء نوح

يعد علاء نوح ثانى المدربين الذين تمت إقالتهم من تدريب إيسترن كومبانى، بعد خسارته كذلك خلال 3 مباريات متتالية من المقاولون وغزل المحلة وسموحة.

واستعان مسئولو نادى ويسترن كومباني بخدمات علاء عبد العال لقيادة الفريق.

عبد الحميد بسيوني

ثالث ضحايا الدوري عبدالحميد بسيوني عندما تقدم باستقالته من تدريب فريق طلائع الجيش بعد ثلاث جولات بسبب نتائج الفريق المخيبة للٱمال ثم تولي عقب ذلك تدريب فريق غزل المحلة.

وتولى عماد النحاس بعدها مهام تدريب فريق الاتحاد السكندري خلفا لحسام حسن.

محمد عودة

رحل محمد عودة عن تدريب فريق غزل المحلة لتولى مهام قيادة فريق المقاولون العرب وحل بدلا منه عبدالحميد بسيوني.

خوان براون

سادس الراحلين عن الدوري المصري، الأرجنتيني خوان براون مدرب النادي الإسماعيلي الذي قام المهندس يحيى الكومى بفسخ التعاقد معه بالتراضي.

وأسند مسئولو قلعة الدراويش مهمة القيادة الفنية إلى حمد إبراهيم قادما من نادي بيراميدز.

باتريس كارتيرون

فسخ نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الخسارة أمام الوداد البيضاوي المغربي فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونجحت إدارة نادي الزمالك فى التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا لمدة موسم ونصف نظيره راتب شهرى قدره ١٠٧ آلاف دولار.

مجدى عبد العاطي

أنهى نادى فاركو التعاقد مع مجدي عبدالعاطي وجهازه بالتراضي عقب الهزيمة أمام كفر الشيخ فى بطولة كأس مصر.

وأعلن نادى فاركو التعاقد مع البرتغالي نونو الميدا مديرا فنيا للفريق الأول لمدة موسم ونصف.

حسام حسن

أنهى نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر بعد النتائج المخيبة لآمال الجماهير.

ونجح محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع عماد النحاس لتولى القيادة الفنية لسيد البلد.

أحمد سامي

رحل أحمد سامي عن قيادة فريق سموحة رغم تحقيقه نتائج متميزة وتقديم الفريق السكندري مستويات أداء جيدة فى الدورى المصرى.

ويسعى مسئولو فريق سموحة إلى البحث عن مدير فنى لتولى المهمة لقيادة الفريق السكندري خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حمد إبراهيم

أطاح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بالمدير الفني للقلعة الدراويش حمد ابراهيم بعد النتائج الهزيلة والخسائر التي مني بها الفريق.

وأنهت إدارة الدراويش التعاقد مع حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق لتولي القيادة الفنية للفريق.

حلمى طولان

أعلنت إدارة نادي إنبي إنهاء التعاقد مع حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى.

وتعاقدت إدارة النادي البترولى مع المدرب البرتغالي فييرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.