بالكاجول.. جيلان علاء تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة جيلان علاء ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جيلان علاء ، في الصورة بلوك كاجوال، وكتبت معلقه من خلال صورتها: "صباح الخير وكده".

في سياق أخر، كانت شاركت الفنانة جيلان علاء كواليس مسلسل “الأنسة فرح”.

وتمكن مسلسل “الآنسة فرح” فى موسمه الخامس من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة عبر منصة شاهد .

واحتل مسلسل الآنسة فرح المركز الرابع من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة، حيث أحتل المرتبة الأولي مسلسل راجعين ثم مسلسل اللعبة ومسلسل بطلوع الروح.

مسلسل «الآنسة فرح» بطولة أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف وأحمد مجدي وتامر فرج ومحمد كيلاني وعارفة عبدالرسول ومريم الخست وهبة عبدالعزيز وإنتاج سالي والي وإخراج تامر فرج.