سفير مصر يبحث مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في البلاد

بحث الدكتور ياسر علوي سفير مصر لدى لبنان مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب الأوضاع الداخلية في البلاد، وذلك خلال لقائهما اليوم بالعاصمة بيروت.



وتناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الداخلية في لبنان والمستجدات على الساحة الإقليمية، وذلك بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.



وكان بو صعب قد تم انتخابه يوم الثلاثاء الماضي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لمدة ولاية المجلس الممتدة لأربع سنوات وذلك بالأغلبية المطلقة بواقع 65 صوتا من بين 128 بعد جولتين من التصويت في الانتخابات الداخلية التي نافسه فيها النائب غسان سكاف مرشح قوى التغيير والمجتمع المدني والذي حصل على 60 صوتا فقط في الجولة الثانية.



وينتمي بو صعب لطائفة الروم الأرثوذكس، حيث تشترط الأعراف اللبنانية على أن يتولى المنصب أبناء هذه الطائفة، وكان مرشحا لهذا المنصب ممثلا للتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يترأسه النائب جبران باسيل.

