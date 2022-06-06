نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

تفقد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، ورافقه الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مدير عام الكلية، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بكلية التربية.

واطمأن الدكتور عاطف حسين، على انتظام لجان الامتحانات بالكلية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بحرص إدارة الكلية على تطبيق الإجراءات اللازمة وتوفير السبل المناسبة للطلاب لضمان حسن سير عملية الامتحانات، إلى جانب تعقيم وتطهير اللجان بين فترات الامتحانات، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين، والتأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

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