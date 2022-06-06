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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أنباء انفصالها عن احمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”.

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متابعو ياسمين عبد العزيز يرجحون انفصالها عن أحمد العوضي | شاهد

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انتهت قصة وحش الكون.. هاشتاج ياسمين عبدالعزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر أسم ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي ، للعديد من الاسباب المتعلقة بحياتها الشخصية . 

البداية كانت مع نشر ياسمين عبد العزيز صورة من داخل المستشفى ، حيث خضعت الى عملية جديدة ، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي ، الا ان الامر تطور بعد بساعات قليلة للغاية ، وفى السطور التالية نكشف التفاصيل كاملة . 

وانفرد  صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن علم أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

 هذه العملية هي الخامسة لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ،عن طريق الطبيب المعالج لها بسويسرا .

ياسمين عبد العزيز النجمة ياسمين عبد العزيز تعرضها لوعكة صحية الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز

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