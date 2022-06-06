عائشة بن أحمد من عطلتها الصيفية على البحر.. شاهد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأطلالة صيفية، على شاطئ البحر من تونس، وكتبت: “أنا وأنت والبحر”.

وتنتظر عائشة بن أحمد عرض مسلسلها الجديد “النزوة”، بطولة الفنان خالد النبوى، والمقرر عرضه قريبا.



ويجسد خالد النبوي، في المسلسل، شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد عائشة بن أحمد شخصية هالة.

مسلسل "النزوة" بطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد ومراد مكرم وسالي شاهين وعمر الشناوى وعمرو صالح ورمزى العدل وزياد خالد النبوى ومخرج منفذ أحمد صلاح سوني وإخراج أمير رمسيس.