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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عائشة بن أحمد من عطلتها الصيفية على البحر.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأطلالة صيفية، على شاطئ البحر من تونس، وكتبت: “أنا وأنت والبحر”.

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عائشة بن أحمد تتألق في إطلالة صيفية

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بصورة مع كلبها.. عائشة بن أحمد تستمتع بإجازتها على الشاطئ

وتنتظر عائشة بن أحمد عرض مسلسلها الجديد “النزوة”، بطولة الفنان خالد النبوى، والمقرر عرضه قريبا.


ويجسد خالد النبوي، في المسلسل، شخصية عمر شاهين، وتجسد شخصية أحلام سلوى محمد علي وتجسد عائشة بن أحمد شخصية هالة.

 

مسلسل "النزوة" بطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد ومراد مكرم وسالي شاهين وعمر الشناوى وعمرو صالح ورمزى العدل وزياد خالد النبوى ومخرج منفذ أحمد صلاح سوني وإخراج أمير رمسيس.

Instagram إطلالة صيفية عائشة بن احمد الفنانة عائشة بن أحمد

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