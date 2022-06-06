تعرف على مواصفات وأسعار السيارة الصينية الأكثر مبيعا في مصر .. تفاصيل

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات اميك، عن زيادة في مبيعات السيارات الصينية داخل السوق المصري في الفترة من يناير حتى ابريل 2022، حيث حققت سيارات الصانع الصيني زيادة تقترب من 25% عن إجمالي مبيعات السيارات الصينية مقارنة بالعام الماضي، وذلك بموجب 16.947 سيارة.

وتصدرت شركة شيري قائمة الاكثر مبيعًا داخل السوق المصري من سيارات الصانع الصيني، بعدد مبيعات يقدر بـ 8206 مركبات، وجاءت السيارة شيري اريزو 5 على رأس هذه القائمة بعد ان قدرت مبيعاتها بعدد 2672 سيارة.

شيري اريزو 5

تعتمد السيارة شيري اريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وآخر مانيوال مكون من 5 سرعات.

شيري اريزو 5

وتصل السرعة القصوى للسيارة شيري اريزو 5 إلى 180 كيلومترا في الساعة، مع القدرة على التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كم.

شيري اريزو 5

وتأتي السيارة شيري اريزو 5 بعدة تجهيزات ومنها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، مع مرايات كهربائية التحكم، بالاضافة لفتحة سقف، مع جنوط رياضية، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4572 مم، وبعرض 1825 مم.

أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الأولى بقيمة قدرها 230 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 255 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 270 ألف جنيه.