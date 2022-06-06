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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: النماذج الاسترشادية تزيل الرهبة والخوف من قلوب الطلاب

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد فتح الله، استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن النماذج الاسترشادية ذات أهمية مطلقة، موضحًا أنها نسخة محاكية للامتحان الأساسى، أى أنها تحتوى على نفس عدد الجزئيات وترتيب الأسئلة وأيضا شكلها وطبيعتها مع اختلاف بسيط فى الجزئيات التى تتعلق بالمستويات العليا للتفكير لأنها تختلف من عام لآخر.

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وأوضح الخبير التربوي، لـ "صدى البلد" أن النماذج التى يتم توفير للطلاب هى لامتحانات العام الماضى، مشيرا إلى أن أهمية النماذج الاسترشادية تتمثل في أن من قام بوضع الأسئلة فيها ومراجعتها هم مستشارى المواد الدراسية وهم نفس الأشخاص المكلفين بوضع أسئلة امتحانات العام الدراسى الحالى والتى تنطلق فى يونيو المقبل.

وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تدريب الطالب على النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة يزيل الرهبة والخوف من قلوب الطلاب ويجعله يثق فى نفسه، لافتًا إلى أن طبيعة الأسئلة وتوزيع جزئياتها على المنهج الدراسى يتضح من خلال النماذج الاسترشادية ومن ثم يستطيع الطالب أن يحدد بدقة ويتعود علي شكل ومحتوى الامتحان وأهم الجزئيات.

وأضاف محمد فتح الله، أن الطالب إذا قام بالإجابة على هذه النماذج ومراجعتها بشكل جيد سيكون قد اكتسب فائدة كبيرة وسوف يستطيع السيطرة واحتواء المنهج الدراسى دون تعب أو مشقة، مع استمرار مراجعته من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة، موضحًا أن الإجابة على هذه النماذج تجعل الطالب يتدرب على طبيعة وشكل الأسئلة بشكل قوى وكبير ليكون على ثقة فى لجنة الامتحان أخر العام.

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022.

يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.

وحددت وزارة التربية والتعليم طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي:

تبدأ يوم الإثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقاً لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 الطلاب المتقدمون لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفون يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي وطبقًا للجداول المعتمدة.

النماذج الاسترشادية الرهبة والخوف الطلاب امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة Jobs Education

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