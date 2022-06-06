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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على دور مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس في محو الأمية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تسعى جامعة عين شمس إلى نشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً، ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

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بدء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

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ولذلك حرصت جامعة عين شمس على إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض تحت عنوان مركز تعليم الكبار، لتحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل مناخ يتسم بالاستقلالية والحرية والديمقراطية والمساواة وبما يساهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ويهتم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالقضية القومية الخاصة بمحو الأمية.

ويضم المركز وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام وتستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصلين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم، بالاضافة إلى عدة وحدات أخرى.

ومن ضمن أنشطة مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس (دورات، ورش عمل، ندوات، مؤتمرات، المجلة الدورية، قوافل تنموية).

وخلال السطور التالية ننشر أهداف مركز تعليم الكبار:

1 -  تلبية حاجات الأميين الكبار من خلال تنظيم فصول لمحو أميتهم داخل الجامعة وخارجها.

2 -  إتاحة فرص التأهيل والتدريب المستمر و المتنامي لمختلف الفئات العاملة فى تعليم الكبار بما يحقق تعريفهم بالمستجدات المهنية والتربوية والمهارية.

3 -  إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة والتعرف على الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها.

4 -  إصدار مجلة دورية متخصصة فى تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمؤتمرات الوطنية والقومية والعالمية.

5 -  إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات فى تعليم الكبار للاستفادة منها فى هذا المجال.

6 -  تقديم الاستشارات الإدارية والفنية فى مجال تعليم الكبار.

7 -  إقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية وورش العمل لبحث ودراسة أهم قضايا تعليم الكبار ومشكلاته.

جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار محو الأمية رؤية مصر 2030 التعليم الجامعي محو أمية الكبار Jobs Education

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