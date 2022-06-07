جنايات الزقازيق تواصل اليوم محاكمة اب قتل نجله انتقاما من طليقته

تواصل محكمة جنايات الزقازيق اليوم محاكمة العامل المتهم بقتل طفله الصغير انتقاما من طليقته.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الكحكى و عضوية المستشارين محمد سراج الدين و حسام محمد المكاوى وأمانة سر تامر عبد العظيم



كان اللواء مدير امن الشرقية قد تلقى اخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر بوصول طفل 4 سنوات مصابا بنزيف داخلى بالمخ وكسور متعددة بالرأس وكدمات وسحجات وانه لفظ انفاسه ..



فتوصلت التحريات التى اشرف.عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الى ان مرتكب الواقعة والد الطفل 30 عاما العامل باحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان وانه توجد خلافات بينه وبين زوجته منذ فترة وتم طلاقهما وبادرت الزوجة برفع دعوى قضائية ضده للحصول على نفقة للطفل الصغير وصدر حكم لصالحها ..



وعندما علم المتهم بذلك اشتاط غضبا وتوجه لمسكنها وقام بضربها وعندما تعالت صراخات الطفل قام بالاعتداء عليه هو الاخر بالعصا واحدث اصابته التى اودت بحياته ..تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق والتى قدمته لمحكمة الجنايات".