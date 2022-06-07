اليوم.. محاكمة موظفين مترو الانفاق في قضية الرشوة

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم محاكمة موظف بمترو الأنفاق واثنين آخرين لاتهامهم في واقعة رشوة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر أحمد الاحمداوي، وعضوية المستشارين محمد يحيي نشأت، ومحمد جمعة محمد، وأمانة سر وائل السيد، وعبد العزيز محمد .



ووجهت النيابة العامة للمتهمين "إ.ر"، ويعمل مدير عام تنفيذي لهندسة السكة بجهاز تشغيل مترو الأنفاق، و"ر.ص"، مهندس ميكانيكا، و"س.ج" مالك شركة ألمانية لخطوط السكة الحديد، في القضية رقم 17 السنه ۲۰۲۰ جنایات أطفيح والمقيدة برقم ١٢٣ لسنة ٢٠١١ حصر أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني، بوساطة المتهم الثالث مبلغ ثلاثين ألف جنيها، وذلك على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة المترو إلى الشركة الألمانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني، أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهم الثالث مبلغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه توسط في تقديم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام."