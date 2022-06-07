الوزير فتح تحقيق.. اتحاد الكرة: الأهلي لم يطلب استضافة نهائي أفريقيا.. فيديو

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن سبب عدم تقديم طلب لتنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت": "طلبنا من وزارة الشباب والرياضة تنظيم كل البطولات الجماعية هذا الموسم التابعة للاتحاد الأفريقي".

وأكمل:"بالنسبة للبطولات الفردية مثل دوري الأبطال والكونفدرالية طلبنا تنظيم الكونفدرالية فقط، لأن بيراميدز طلب ذلك بشكل رسمي بينما الأهلي لم يطلب تنظيم النهائي".

وأردف:"حاولنا مساعدة الأهلي بأي شكل وأرسلنا خمسة خطابات للاتحاد الأفريقي للمطالبة بملعب محايد للنهائي ومثلها للاتحاد الدولي ولم نجد أي رد وأرسلنا كل الخطابات للأهلي للمساعدة في الجانب القانوني".

وفي نفس السياق علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر برنامج "الحكاية" على عدم استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا:"لم يصل لوزارة الشباب والرياضة أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا وشكلت لجنة للتحقيق في ذلك الأمر".

واحتضن ملعب مركب محمد الخامس في المغرب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد وخسره المارد الأحمر بثنائية نظيفة.