أحمد العوضي لـ ياسمين عبدالعزيز: مهما يحصل بنا هتفضلي كل حاجة

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة كاتبا: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي ❤️❤️ بحبك”.

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أنباء انفصالها عن احمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”.

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر أسم ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الإجتماعي ، للعديد من الاسباب المتعلقة بحياتها الشخصية .

ياسمين عبد العزيز صورة من داخل المستشفى

البداية كانت مع نشر ياسمين عبد العزيز صورة من داخل المستشفى ، حيث خضعت الى عملية جديدة ، ولكنها لم تكشف عن تفاصيلها بشكل رسمي ، الا ان الامر تطور بعد بساعات قليلة للغاية ، وفى السطور التالية نكشف التفاصيل كاملة .

وانفرد صدى البلد بنشر الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ، بعد أن علم أن النجمة ياسمين عبد العزيز أجرت عملية خامسة في سويسرا خلال الأيام الماضية.

هذه العملية هي الخامسة لـ ياسمين عبدالعزيزبعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لأربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ،عن طريق الطبيب المعالج لها بسويسرا .