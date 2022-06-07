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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت عن لافتة مجمع التواليتات: مرتضى منصور نفى نسبها لرئيس الاتحاد الدولي لليد

مرتضى منصور
مرتضى منصور

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على بيان اتحاد كرة اليد، والذي اتهم خلاله رئيس القلعة البيضاء بالإساءة لحسن مصطفى.

وقال  حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مرتضى منصور أكد إن اللافتة التي تحمل "مجمع حمامات حسن مصطفى"، لم يقصد بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

ونقل  حتحوت، تصريحات مرتضى منصور التي قال فيها :" من قال أني أسيئ لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؟، هناك آلاف ممن يحملون اسم حسن مصطفى، وقد يكون أحد زملائي السابقين ممن أساءوا إليً وأنا أرد عليه".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد، تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ لما بدر منه من إهانة " حسن مصطفى" رمز من رموز الدولة والعالم، وذات البلاغ موجه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومجلس النواب واللجنة الأولمبية المصرية؛ باعتبار هذه المؤسسات المنوط بها الدفاع عن الدولة المصرية آملين في اتخاذها ما تراه مناسبا في شأن ما أصابنا وأصاب الشعب المصري والعالم من إهانة سخيفة متعمدة ضد رمز من رموزنا. 

الزمالك مرتضى منصور وزير الشباب وزير الشباب والرياضة نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة اليد الشباب والرياضة

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