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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترفض التصويت ضد إيران في مجلس مدراء وكالة الطاقة الذرية

نووي إيران
نووي إيران

 أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن بلاده لن تؤيد قرار مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في حال تبنيه خلال الدورة الحالية.

 

وكتب المندوب الروسي في حسابه على "تليجرام"، أنه "يتضح أكثر فأكثر أن نية المشاركين الغربيين في مفاوضات فيينا تبني القرار حول إيران خلال الدورة الحالية لمجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير بناءة بالنسبة للاتفاق النووي". مضيفا أن "روسيا ستنأى بنفسها عن مثل هذا القرار".

 

وكان أوليانوف قد أشار في وقت سابق إلى أن دورة مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستنعقد في فيينا خلال الفترة بين 6 و10 يونيو، قد تبحث مشروع القرار حول إيران.

 

وأوضح أن مشروع القرار قد يتضمن الحديث عن عدم وجود إمكانية كافية لمفتشي الوكالة للوصول إلى 3 مواقع نووية في إيران.

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