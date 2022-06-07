قصة زواج محمود مرسي وسميحة أيوب.. نوستالجيا

تحل اليوم الثلاثاء 7 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1923، ورحل عن عالمنا في 24 أبريل عام 2004، عن عمر يناهز 81 عامًا.

زيجات محمود مرسي

تزوج محمود مرسي مرة واحدة فقط خلال عمره، وذلك من الفنانة سميحة أيوب، والتي أسفرت زيجتهما عن إنجاب نجلهما الوحيد محمود، ولكن حدث انفصال بينهما، وأكدت "أيوب" فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، أن سر انفصالها عن الفنان الكبير ليس بسبب غيرته، وإنما جاء بسبب طغيان حياتها العملية على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنهما ظلا اصدقاء حتى وفاته، خاصة أنه كان شخصا راقيا.

حياة محمود مرسي

ولد محمود مرسي بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

وبعد تخرجه في الجامعة، عمل مدرسا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، وأمضى خمسة أعوام حتى انتهت أمواله فغادرها إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة أشهر من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، وبعدها عمل مخرجًا بالتليفزيون المصري ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

وفاة محمود مرسي

توفي الفنان القدير محمود مرسي، في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت 24 أبريل عام 2004، إثر أزمة قلبية حادة، ليرحل عن عالمنا عن عمرٍ ناهز 81 عاما.