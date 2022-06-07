عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة زواج محمود مرسي وسميحة أيوب.. نوستالجيا

محمود مرسي
محمود مرسي

تحل اليوم الثلاثاء 7 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود مرسي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1923، ورحل عن عالمنا في 24 أبريل عام 2004، عن عمر يناهز 81 عامًا.

 

زيجات محمود مرسي

تزوج محمود مرسي مرة واحدة فقط خلال عمره، وذلك من الفنانة سميحة أيوب، والتي أسفرت زيجتهما عن إنجاب نجلهما الوحيد محمود، ولكن حدث انفصال بينهما، وأكدت "أيوب" فى إحدى اللقاءات التليفزيونية، أن سر انفصالها عن الفنان الكبير ليس بسبب غيرته، وإنما جاء بسبب طغيان حياتها العملية على حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنهما ظلا اصدقاء حتى وفاته، خاصة أنه كان شخصا راقيا.

 

حياة محمود مرسي 

ولد محمود مرسي بالإسكندرية والتحق بالمدرسة الثانوية الإيطالية بالإسكندرية القسم الداخلي، وبعد تخرجه في المدرسة الثانوية التحق بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

وبعد تخرجه في الجامعة، عمل مدرسا إلى أن استقال منه وقرر السفر إلى فرنسا ليدرس الإخراج السينمائي، وأمضى خمسة أعوام حتى انتهت أمواله فغادرها إلى لندن وعمل هناك بهيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي، وبعد سبعة أشهر من تعيينه حدث العدوان الثلاثي فقرر العودة إلى مصر والتحق بالبرنامج الثاني بالإذاعة المصرية، وبعدها عمل مخرجًا بالتليفزيون المصري ومدرسًا للتمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

 

وفاة محمود مرسي

توفي الفنان القدير محمود مرسي، في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية، يوم السبت 24 أبريل عام 2004، إثر أزمة قلبية حادة، ليرحل عن عالمنا عن عمرٍ ناهز 81 عاما.

محمود مرسى الفنان محمود مرسي ذكرى رحيل محمود مرسي ذكرى محمود مرسي ذكرى ميلاد محمود مرسي ذكرى وفاة محمود مرسي سميحة أيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

موضوعات متعلقة

أصالة تحيي حفلا غنائيا مع رحمة رياض في الكويت.. 10 يونيو

وزيرة الثقافة تطلق إشارة إعادة تشغيل مسرح الغد بعد تطويره

أحمد زاهر: البلوك لمن يتجاوز على السوشيال ميديا| خاص

بعد طرح البرومو الدعائي.. أحمد المرسي يتحدث عن صعوبات كيرة والجن| خاص

الغموض والإثارة يسيطران على البوستر الدعائي لفيلم كيرة والجن

مين كان سبب .. المطرب مسلم يطرح أحدث أغانيه

طرح البرومو الدعائي الأول لمسلسل وش وضهر لـ إياد نصار

مسلسل الأنسة فرح..أسماء أبو اليزيد تواجه مريام وفريد ليس ابنها

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا| آبل تعلن رسميا عن نظامها الأحدث iOS 16 بميزات أسطورية.. و لابتوب MacBookAir يصدر بأقوى معالج

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان القرآن الكريم

الثمام بروتين الإبل.. نبات مقاوم للجفاف ويوقف زحف الكثبان الرملية

اصدار خاص من فولكس فاجن Golf R احتفالًا بـ 20 عامًا من انطلاقها

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جاهزون لنقل خبراتنا لإفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

فيديو

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ