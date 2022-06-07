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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تطورات أزمة وحش الكون.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي وتعلق: هيجبلي جلطة.. والزوج يصر على حبه

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي

 تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، للعديد من الأسباب المتعلقة بحياتها الشخصية. 

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج "ياسمين عبد العزيز"، بعد تأكيد أنباء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

 

آخر ظهور على السوشيال ميديا قبل الأزمة 

في 12 مايو، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو طريف عن زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو صورة أحمد العوضي وهو جالس، وظهر صوت في الفيديو من تحديات “تيك توك” قائلًا: “وحياة النبي محمد دا هيجبلي جلطة، محد هيجبلي جلطة غير ده”، ليرد أحمد العوضي معلقًا علي الفيديو بأشكال وجوه ضاحكة.

 

جراحة ياسمين عبد العزيز 

قبل يومين، وصلت النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة، وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

 

إلغاء المتابعة 

ألغت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ما أثار الستاولات حول وجود خلافات أو انفصالهما ، دون ان يخرج الثنائي باي تصريح أو توضيح الى الجمهور . 

وجاء ذلك بعد تعرض  ياسمين  عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.

 

يارب عوضني

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورا جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد أنباء انفصالها عن احمد العوضي.

وكتبت: “اللهم اني صبرت كما امرتني فعوضني كما وعدتني”.

 

أول تعليق من أحمد العوضي 

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي علي الصورة كاتبا: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي .. بحبك”.

 

رسالة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان أحمد العوضي، حقيقة الخلاف بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العوضي في منشور له: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين .. وياسمين علي طبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي أخت من اخواتي لما بتتصرف ..  لأنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها، بعيدا عن النجومية، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها إني بحبك، واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”.

 

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