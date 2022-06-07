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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار خامنئي: إيران تستطيع تتبع واعتراض 500 هدف جوي في وقت واحد

مستشار خامنئي يكشف
مستشار خامنئي يكشف عدد الأهداف الجوية

كشف كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامينئي للشؤون العسكرية، العميد ناصر آراستة، عدد الأهداف الجوية التي تستطيع القوات الإيرانية تتبعها في آن واحد وتدميرها.

وأكد العميد ناصر آراسته، خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 5 يونيو 1963، ضد النظام الملكي في مدينة ورامين جنوب العاصمة طهران، أن بلاده "قادرة على تتبع واعتراض 500 هدف جوي في آن واحد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

ولفت العميد آراسته إلى أن "هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوات العسكرية تراقب بيقظة كل تحركات الأعداء، وسيتم تدمير أي تحرك ينم عن الحماقة من العدو"، مضيفا أن "الأسطول البحري الإيراني سيستعرض قريبا في الحديقة الخلفية لأمريكا".

وکشفت وسائل الإعلام الإيرانية، الشهر الماضي، عن قاعدة تابعة لأول مرة للجيش الإيراني غربي البلاد فيها أكثر من 100 طائرة مسیّرة حدیثة قادرة علی حمل صواریخ کروز وغیرها، وذلك لدى زيارة تفقديّة أجراها رئیس الأركان اللواء محمد باقري.

وأعلن قائد الجیش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "القوات العسكریة تملك العدید من مثل هذه القاعدة في أنحاء البلاد لإنتاج وتخزين وإصلاح المسیّرات الإيرانية".

وتحضر الطواقم المختصة بالعمل على هذه القواعد علی مدار 24 ساعة، وينفذون هجماتهم بناءً على أوامر القائد الأعلى الإيراني علي خامنئي حصرا.

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