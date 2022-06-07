نائبة تتقدم بطلب إحاطة بسبب قرار بطل الاسكواش الشوربجي اللعب باسم إنجلترا

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما أعلنه الإتحاد الإنجليزي للإسكواش صباح أمس الاثنين بخصوص إنتقال نجم اللعبة المصري للاسكواش محمد الشوربجي للعب بإسم إنجلترا بدلاً من وطنه مصر.

وقالت النائبة ميرال الهريدى ، إن ذلك الخبر الذي إنعكس صداه على الشارع الرياضي المصري بشكل كبير خاصة بعد التصريحات الإعلامية التي أطلقها اللاعب حول الأسباب التى دفعته لإتخاذ تلك الخطوة والتي تمثلت في عدم توافر أي نوع من أنواع الدعم سواء من وزارة الشباب والرياضة او من إتحاد الإسكواش المصري له في السنوات الماضية ، في حين أن اللاعب محمد الشوربجي وفقاً للأرقام والإحصائيات هو من أعظم اللاعبين في التاريخ الذين مروا على رياضة الإسكواش.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن الشوربجي تمكن من المحافظة على صدارة التصنيف العالمي لما يقرب من 50 شهر مابين ( 2014 – 2021 ) وهو أكثر لاعب مصري إستطاع تصدر هذا التصنيف ، كما تمكن من الفوز بأكثر من 44 بطولة دولية وهو ما يجعله أكثر لاعب مصري تتويجاً بالبطولات في تلك اللعبة، إلى جانب فوزه ببطولة العالم عام 2017 فضلاً عن الفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة 3 مرات ، وبطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات ، مضيفة ، ذلك الأمر الذي بث في صدورنا حالة غير مسبوقة من الحُزن الممزوج بالغضب ، خاصة في حال صحة المعلومات التي نشرها اللاعب حول وجود تجاهل من جانب السادة القائمين على القطاع الرياضي المصري في توفير الدعم الفني والمادي والطبي والتقني له في السنوات الماضية ، وهو ما دفعه لإتخاذ تلك الخطوة دون تردد.

وتابعت نود أن نُشير إلى أننا ننظر إلى الأمر من منظور مُختلف ، حيث أننا نسعى ونأمل دوماً في ترسيخ وتوطين مفهوم الانتماء والهوية المصرية في نفوس الشباب والنشء ، ذلك الأمر الذي لن يتم أو يفلح دون أن تكون هناك منظومة رياضية تعي ذلك الأمر بشكل جيد ، لأن الرياضة هي الملجأ الرئيسي الذي ينجذب إليه الشباب في التعبير عن إنتماءهم سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية أو حتى الألعاب الفردية بمختلف أنواعها ، فنحن بكل صراحة وحيادية وشفافية نرى أن تلك الواقعة ليست الأولى ، ولن تكون الأخيرة في ظل وجود المنظومة الرياضية المصرية على حالها القائم.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بضرورة هيكلة القطاع الرياضي المصري بشكل شامل وذلك من أجل دعم الدولة المصرية وقياداتها السياسية في تعظيم مفهوم الهوية الوطنية والإنتماء للوطن في نفوس العامة وخاصة الشباب لإعداد جيل ناضج مُحب لوطنه ومُقدراته و رموزه في كافة المجالات والقطاعات المُختلفة.

كما طالبت بإتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الواقعة ، ودراسة أسباب حدوثها وآليات تلافيها مستقبلاً ، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لإعادة هيكلة منظومة الرياضة المصرية في أقرب وقت ممكن.