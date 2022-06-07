اعتبارا من اليوم.. حديقة الحيوان تستقبل الزوار كل ثلاثاء بـ 5 جنيهات

تحدث الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، استقبال المصريين كل ثلاثاء طوال إجازة الصيف ب5 جنيهات، قائلا: إنه من المتعارف عليه أنه فى أيام العطلات الرسمية ليوم الثلاثاء يكون يوم مفتوح للزوار ب5 جنيهات.

وأضاف “رجائي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه فى أيام الدراسة يكون هناك يوم للراحة للحيوانات يطلق عليه يوم الصيانة، ويتم فتح هذا اليوم للأفواج عموما ب65 جنيها تذكرة مجمعة، ولكن خلال فترة الصيف يكون سعر التذكرة 5 جنيهات اعتبارا من اليوم.

وتابع أنه تمت الدراسة بالفترة الأخيرة تم العمل على محورين، الأول: هو مايخص استخدام حيوانات جديدة وإكثار الحيوانات، متابعا: “استخدمنا حيوانات مهمة جدا جديدة منها جيبنا أربعة سبع البحر والزراف والنمور البلغارية والكنجارو والدب الروسي”.

وأشار إلى أنه تم إتباع سياسة البدل عن طريق خطة الإكثار للحيوانات الموجودة، وتبديل الحيوانات الزائدة بحيوانات أخري، حيث أنه لم يتم تكليف الدولة أى أعباء بالفترة السابقة.