سقوط صاحب شركة بمدينة نصر هارب من 60 سنة سجن

تمكن رجال المباحث من ضبط محكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما بإجمالى مدد حبس بلغت أكثر من 60 سنة فى قضايا شيكات وتبديد

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (صاحب شركة لتجديد السيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد ، شيكات" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 60 سنة و 6 أشهر) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.