هل تتخطى الإمارات أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال قطر 2022؟

يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب أستراليا، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثامنة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية “الدوحة”، في المحلق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ويلتقي الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا مع بيرو، في المحلق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

هل تتخطى الإمارات أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال؟

يسعى منتخب الإمارات لتخطي عقبة أستراليا في لقاء الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، لكنه يصطدم بخبرة المنتخب الأسترالي والذي تأهل 5 مرات لنهائيات المونديال، اخرها في نسخة 2018 والرابعة على التوالي.

وستكون مواجهة اليوم، هي المباراة الخامسة بين المنتخبين، حيث تتفوق أستراليا بثلاثة انتصارات، مقابل فوز للإمارات (1-صفر) في اللقاء الأخير الذي جمعهما في ربع نهائي كأس آسيا 2019 في أبوظبي.

وفي حين خاضت الإمارات الملحق مرة واحدة في تصفيات 2002 وخسرت أمام إيران ذهابا (0-1) وإيابا (0-3)، فان أستراليا أصبحت خبيرة به بعدما خاضته 6 مرات سابقة، كان آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا بصعوبة في الملحق الآسيوي (1-1 و2-1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (0-0 و3-1).

وتأهلت الإمارات وأستراليا إلى الملحق الآسيوي، بعدما أحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، بينما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.