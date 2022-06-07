رفع 560 حالة إشغال طريق وتحرير 7 محاضر بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

َوفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٥٦٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن رفع:-

- ٣١٤ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع (ادمون - النفق - الجيش - الكوبري العلوي - عبد السلام الشاذلي).

- ١٥٥ حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات بنطاق (الجلاء - صلاح سالم - الحدادين).

- ١٧حالة مخالفة وتحرير ٧ محاضر إشغال بشبراخيت.

- ٥٠ حالة إشغال طريق بأبوحمص و ٢٤ حالة برشيد.