المصريين كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

بصورة لم يصاحبها أي تعليق سوى كلمة Egypt لم يشكف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن مكان عطلته الرسمية، التي أراد أن يقضيها في مصر.

وعلى حسابه الشخصي بموقع انستجرام نشر محمد صلاح صورة بملابس السباحة بينما كان في أحد المراكب ومن خلفه مياه البحر بزرقتها وسلاسل من الجبال البعيدة التي لا تكشف بصورة واضحة عن هوية المكان الذي يقضي فيه صلاح إجازته.

وانتشرت التساؤلات على الصورة ما بين تحية محمد صلاح، والسؤال عن مكان عطلته داخل مصر، فيما توقع الجميع في التعليقات أن تكون العطلة ما بين الغردقة وشرم الشيخ، وقال بعضهم إنها العلمين الجديدة.

كيف كشفه المصريون ؟

العارفين بطبيعة المكان الذي يقضي فيه محمد صلاح إجازته حددوا مكانه من خلال لون المياه وشكل سلاسل الجبال التي خلفه.

وكتب الصحفي ابراهيم الشاذلي، خبير الغطس بالبحر الاحمر، عبر صفحته على فيسبوك: " مهما تعمل يا ابو مكة..

بلدنا حافظين بحرها وشطها وجبالها ..تعيش وتزورنا وأكون أول واحد يكشف مكانك زى كل مرة نورت الغردقة وضواحيها يا صلاح❤️".

كما كشفت مصادر مقربة من محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي عن قيامه بقضاء اجازته في الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مستشهدا بالصورة التى نشرها اللاعب خلال رحلته البحرية على أحد اليخوت المملوكة لأحد أصدقائه بالجونة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المصرى محمد صلاح حاول اخفاء المكان الذى يقضى به اجازته ولكن كشفته سلاسل الجبال الموجودة فى الخلفية وهى سلاسل جبال البحر الأحمر المميزة.

كيف يقضي صلاح إجازته

وبحسب المصادر استقل محمد صلاح في اول أيام عطلته، أحد اليخوت الفاخرة منتقلًا إلى منطقة شعاب "بيوض" شمال مدينة الغردقة، وتعتبر من الجزر الهادئة ولها مناظر طبيعية خلابة وجذابة، لذا يحرص صلاح فى كل زيارة للغردقة على اختيارها ليستمتع بالاستجمام والسباحة فيها فهى جزيرة هادئة بها شعاب وصخور مرجانية تحجب حدوث أمواج ورمال شواطئها ناعمة ونظيفة وهناك خصوصية كبيرة بالمكان لذا يفضلها صلاح والمشاهير زيارتها.

وربما حاول محمد صلاح الذي يغيب عن مباراتي المنتخب القادمتين بسبب إصابة خفيفة، اخفاء مكان عطلته حتى يستمتع بالخصوصية مع عائلته التي يصطحبها معه في زيارته للغردقة.