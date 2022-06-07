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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ37 مليون جنيه.. تأهيل وتبطين ترعة بشارة بمركز الحسينية في الشرقية

تأهيل ترعه
تأهيل ترعه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشارة بزمام هندسة ري الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولي وسوف تستكمل الخطة في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد الترع إلى 35 ترعه بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

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وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشاره بطول 7 كم وبتكلفة 37 مليون جنية لخدمة زمام 27250 فدانا، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال علي مسافه 2.1 كم، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 30% وجارٍ مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد. 

وأشار إلى أن أعمال التأهيل تشمل مباني بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية للطبقة السطحية بسمك 10سم بهدف الحفاظ علي مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة.

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