بيطري الزقازيق توجه قافلة لقرية العباسة بالشرقية

نفذت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم قافلة بيطرية شاملة لمركز أبو حماد بالشرقية، ضمن فعاليات احتفالات جامعة الزقازيق بيوم البيئة العالمى.

شارك في القافلة أطباء المستشفى البيطرى التعليمى بجميع التخصصات برئاسه الدكتور محمد عبد الله غنيمى ومشاركة الدكتور هانى عطيه عبد الله والدكتور احمد علاء الدين صفوت وتم خلال القافلة مناظرة وعلاج الحالات التى بلغت ٢٤٣ حالة حيوانات، ٢٨٩٧ حالة طيور وأرانب وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض وتقديم الدعم الفنى والبيئى فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى تحت مظله "حياة كريمة".

جدير بالذكر أن القوافل البيطرية تعد أحد المكونات الأساسية لخطة الكلية السنوية للمشاركة المجتمعية بتوجيهات الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية وإشراف الدكتور احمد السيد بحيرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإعداد وتنفيذ الدكتور لماح عبد السميع أمين الكلية ومدير إدارة البيئة.

تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك بالأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.