الخزانة الأمريكية: حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، بأن التضخم وصل إلي “مستويات غير مقبولة”، لكنها سعت أيضًا إلى التأكيد على أنها ليست مشكلة خاصة بالولايات المتحدة.

وقالت يلين: “حرب بوتين في أوكرانيا لها آثار على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم. لسنا البلد الوحيد الذي يعاني من التضخم. يمكنك أن ترى ذلك في كل دولة متقدمة تقريبًا حول العالم”.

وفي حديثها خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أشارت يلين إلى إفراج إدارة بايدن عن مخزونات النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي.

وقالت يلين عن إطلاق النفط الطارئ: “أسعار الطاقة والبنزين، على الرغم من ارتفاعها الشديد، إلا أنها ستكون أعلى بدون ذلك”.

وأكدت أن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية.

وقالت يلين: “نحن جزء من أسواق النفط العالمية التي تخضع للتأثيرات الجيوسياسية. بالنظر إلى الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، فمن المستحيل فعليًا بالنسبة لنا عزل أنفسنا عن صدمات مثل تلك التي تحدث في روسيا والتي تحرك أسعار النفط العالمية”.

وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تصبح الولايات المتحدة “أكثر اعتمادًا على الرياح والشمس التي لا تخضع للتأثيرات الجيوسياسية”.