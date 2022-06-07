عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أقرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، بأن التضخم وصل إلي “مستويات غير مقبولة”، لكنها سعت أيضًا إلى التأكيد على أنها ليست مشكلة خاصة بالولايات المتحدة.

وقالت يلين: “حرب بوتين في أوكرانيا لها آثار على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم. لسنا البلد الوحيد الذي يعاني من التضخم. يمكنك أن ترى ذلك في كل دولة متقدمة تقريبًا حول العالم”.

وفي حديثها خلال جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أشارت يلين إلى إفراج إدارة بايدن عن مخزونات النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي.

وقالت يلين عن إطلاق النفط الطارئ: “أسعار الطاقة والبنزين، على الرغم من ارتفاعها الشديد، إلا أنها ستكون أعلى بدون ذلك”.

بايدن يأمر برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول تحضير روسيا لغزو أوكرانيا

روسيا وتركيا تبحثان إجراءات تصدير الحبوب من أوكرانيا

 

وأكدت أن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد صدمات الطاقة العالمية.

وقالت يلين: “نحن جزء من أسواق النفط العالمية التي تخضع للتأثيرات الجيوسياسية. بالنظر إلى الطبيعة العالمية لهذه الأسواق، فمن المستحيل فعليًا بالنسبة لنا عزل أنفسنا عن صدمات مثل تلك التي تحدث في روسيا والتي تحرك أسعار النفط العالمية”.

وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تصبح الولايات المتحدة “أكثر اعتمادًا على الرياح والشمس التي لا تخضع للتأثيرات الجيوسياسية”.

روسيا النفط أوكرانيا بايدن الولايات المتحدة بوتين البنزين الخزانة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

موضوعات متعلقة

ربع مليار يورو.. إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات في أوروبا

أوكرانيا تستعد لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

بايدن يأمر برفع السرية عن معلومات استخباراتية حول تحضير روسيا لغزو أوكرانيا

فاينانشال تايمز: زيلينسكي مستعد لإجراء محادثات سلام مع بوتين

روسيا: لا توجد خطة واضحة لتصدير القمح والحبوب من موانئ أوكرانيا

مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر مواد غذائية بـ ألمانيا

بسبب الدعم العسكري.. مساعد رئيس أوكرانيا يوبخ ألمانيا

رئيس الشيشان يعلن هجوماً شاملاً علي لوجانسك

ترشيحاتنا

محدش يصطاد في المية العكرة.. تطورات أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها

وزيرة الخزانة الأمريكية: التضخم في مستوى غير مقبول بسبب حرب بوتين

تقارير: ريال مدريد يستعد للإعلان عن تجديد عقد لوكا مودريتش

الخزانة الأمريكية: حرب أوكرانيا تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء حول العالم

الحكومة تستمع للمواطن.. 4 طرق لرفع الشكاوى للوزارات وصانع القرار

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

أول إجراء من الإسكواش المصري بعد تمثيل محمد الشوربجي لمنتخب انجلترا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ