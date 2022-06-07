محافظ بني سويف يناقش رفع قدرات المزارعين والجمعيات الزراعية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، بمسؤولى مشروع الابتكار الزراعي، الممول من هيئة المعونة الألمانية "GIZ" ، والذي يستهدف زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد من خلال الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

حضر اللقاء كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد ثابت نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ، الدكتور النوبي سالم مدير مكون بناء القدرات والدعم الفني للجمعيات الأهلية والزراعية ، الدكتور هشام خليل مدير البرامج ومركز خدمات التنمية ، الدكتور خالد كمال مدير مشروع مركز خدمات التنمية ، ومن المحافظة: المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ، والأستاذ أمل عزوز مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.



وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مسؤولى المشروع ، مستجدات الموقف التنفيذي للجهود والأنشطة التي قام بها المشروع " خلال القترة الماضية،في مجال دعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات الشريكة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التدريب والدعم الفني والتنظيمي فيما يتعلق بمجالات الإبتكار التكنولوجي وتعزيز قدرات التسويق وتويع قنوات البيع، وذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل لدعم مكون بناء قدرات تلك المؤسسات والجمعيات الشريكة،لتأهيلها من خلال امتلاكها للأدوات والإستراتجيات المناسبة في تنفيذ أهداف المشروع ، حسب المستهدف ، وذلك من خلال اختيار أكثر من 12 جمعية أهلية وزراعية.

حيث تم تقديم منح عينية بقيمة 100 ألف يورو لعدد 3 جمعيات أهلية ومزارعين لعمل وإنشاء وحدات إنتاجية تهدف تحقيق قيمة مضافة للمنتج وربطها بمتطلبات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل بعض الجمعيات للحصول على شهادات الجلوبال جاب والتي تعتبر أحد متطلبات الأسواق الأوروبية ، بجانب توقيع مذكرات تفاهم لتقديم دعم المزارعين لتحويل أكتر من 200 مزارعاً من الزراعات التقليدية إلى الزراعات العضوية، بخلاف تنظيم 18 عرض مسرحي لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تفتيتها وتوحيد الزراعات ليكون لصغار المزارعين فرصة أكبر في بيع محصولهم.

من جانبه أكد المحافظ أهمية المشروع ، والذي يتسق مع الاستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها المحافظة وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها القطاع الزراعي ،خاصة وأنه يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة الجمعيات الزراعية والأهلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يغطى مختلف نقاط التطوير في الجمعيات ويفي بالاحتياجات التدريبية للنواحي الادارية والمالية، مشيرا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المحافظة والمشروع الذي تموله الهيئة الألمانية ، في مجال التصنيع الزراعي للنباتات الطبية والعطرية من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية والتي حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا " موافقة رئاسة مجلس الوزراء.