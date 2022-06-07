عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش رفع قدرات المزارعين والجمعيات الزراعية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه،  بمسؤولى مشروع الابتكار الزراعي، الممول  من  هيئة المعونة الألمانية "GIZ" ، والذي يستهدف زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد من خلال الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

حضر اللقاء كل من : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد ثابت نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي ، الدكتور النوبي سالم مدير مكون بناء القدرات والدعم الفني للجمعيات الأهلية والزراعية ، الدكتور هشام خليل مدير البرامج ومركز خدمات التنمية ، الدكتور خالد كمال مدير مشروع مركز خدمات التنمية ، ومن المحافظة: المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ، والأستاذ أمل عزوز  مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.


وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع مسؤولى المشروع ، مستجدات الموقف التنفيذي للجهود والأنشطة التي قام بها المشروع " خلال القترة الماضية،في مجال دعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات الشريكة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التدريب والدعم الفني والتنظيمي فيما يتعلق بمجالات الإبتكار التكنولوجي وتعزيز قدرات التسويق وتويع قنوات البيع، وذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل لدعم مكون بناء قدرات تلك  المؤسسات والجمعيات الشريكة،لتأهيلها من خلال امتلاكها للأدوات والإستراتجيات المناسبة في تنفيذ أهداف المشروع  ، حسب المستهدف ، وذلك من خلال اختيار أكثر من 12  جمعية أهلية وزراعية.

خلال استقباله لرئيس مياه الشرب: محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول التعليم الصناعي

رقم 100.. نجاح عملية لإزالة ورم من الغدة النخامية بجامعة بنى سويف

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة بنى سويف

بسبب خلافات الجيرة.. الحكم بإعدام ربة منزل قتلت طفلا في بني سويف

رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

حيث تم تقديم منح عينية بقيمة 100 ألف  يورو لعدد 3 جمعيات أهلية ومزارعين لعمل وإنشاء وحدات إنتاجية تهدف تحقيق قيمة مضافة للمنتج وربطها بمتطلبات السوق، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل بعض الجمعيات  للحصول على  شهادات الجلوبال جاب والتي تعتبر أحد متطلبات الأسواق الأوروبية ، بجانب توقيع مذكرات تفاهم لتقديم دعم المزارعين  لتحويل أكتر من 200 مزارعاً  من الزراعات التقليدية إلى  الزراعات العضوية، بخلاف تنظيم 18 عرض مسرحي لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم تفتيتها وتوحيد الزراعات ليكون  لصغار المزارعين فرصة أكبر في بيع محصولهم.

من جانبه أكد المحافظ  أهمية المشروع ، والذي يتسق مع الاستراتيجية التنموية العامة التي أطلقتها  المحافظة وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها القطاع الزراعي ،خاصة وأنه  يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة الجمعيات الزراعية والأهلية  من خلال تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يغطى مختلف نقاط التطوير في الجمعيات ويفي بالاحتياجات التدريبية للنواحي الادارية والمالية، مشيرا  إلى إمكانية تعزيز التعاون بين المحافظة والمشروع الذي تموله الهيئة الألمانية ، في مجال التصنيع الزراعي  للنباتات الطبية والعطرية من خلال إنشاء مدينة زراعية صناعية  والتي حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا " موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

محافظ بني سويف مشروع الابتكار الزراعي هيئة المعونة الألمانية GIZ الابتكار الزراعي دعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

أمن القاهرة يضبط المتورطين في واقعة قص شعر مواطن بسكين .. صور

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة

محافظ بني سويف: الصوامع والشون استقبلت 88% من القمح المستهدف توريده

كرودون أمني بقرية القليعة عقب مصرع موظف ضرائب

مصرع صراف على يد جاره في بني سويف

الكشف وتوفير العلاج لـ 8890 مواطناُ في بني سويف

خلال استقباله لرئيس مياه الشرب: محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بكنترول التعليم الصناعي

رقم 100.. نجاح عملية لإزالة ورم من الغدة النخامية بجامعة بنى سويف

ترشيحاتنا

بعد فوزه بجائزة النيل.. أسرة رجائي عطية: رسالة لروحه الطاهرة ولكل محبيه

أمين الفتوى: نفخر بالتجربة المصرية في مواجهة التطرف والإرهاب..فيديو

التليفزيون الروسي يحذر من حرب نووية لن ينجو منها سوى المسوخ

داخلية ألمانيا تقترح قانوناً جديداً لتسهيل إقامة المهاجرين ولم شمل الأسر

بعد حادثة رحمة حسن.. تعمل ايه لو كلب عضك

لجنة تحقيق اقتحام الكابيتول تكشف عن سعي ترامب لتنفيذ انقلاب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

تصل 50 درجة .. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر.. فيديوجراف

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

لحظة الاعتداء على بواب في مشاجرة اللبيني بفيصل.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ