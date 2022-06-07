إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق الزعفرانة بنى سويف

أصيب أربعة أشخاص اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة وتم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بنى سويف الزعفرانة .

وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من احمد الحسينى محمد 19 سنة مصاب سحجات بالجسم وشقيقة محمد 28 سنة مصاب سحجات بالجسم ، السيد احمد احمد 28 سنة مصاب سحجات بالجسم ،وجميعهم مقيمون محافظة الدقهلية ، ياسر فتحى خليل 49 سنة مقيم المنوفية مصاب سحجات بالجسم.