الليلة.. التربيع الأول يزين سماء الوطن العربي

يظهر قمر التربيع الأول لشهر ذو القعدة 1443 اليوم الثلاثاء، بسماء الوطن العربي وهي فرصة مثالية للتعرف على تفاصيل سطحه.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيشرق قمر التربيع الأول عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق، وسوف يصل لحظة التربيع الأول عند الساعة 05:48 مساءً بتوقيت مكة ( 02:48 مساءً بتوقيت جرينتش).

وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.