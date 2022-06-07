الفتوى والتشريع: جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المساعدين دون الدبلومة

لمدة عام واحد

انتهت إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة، إلى جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المساعدين المنتهي تعاقدهم، بسب عدم حصولهم على شهادة الصلاحية " الدبلومة "، وذلك على أن تكون مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تنتهي تلقائيٱ إذا لم يحصل المعلم على شهادة الصلاحية، المنصوص عليها بنص المادة رقم ٣٧ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

صدرت الفتوى، ردٱ على طلب مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالإفادة بالرأي القانوني في عودة ١٨٩ معلما متعاقدا، وتم إنهاء تعاقدهم بسبب عدم حصولهم على شهادة الصلاحية، للتعيين بوظيفة معلم، وذلك إعمالًا بنص المادة رقم ٣٧ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ .