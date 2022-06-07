أنيس: عندما ينتهي عمر القمر 201 يتم ضبط الترددات أوتاماتيكيا إلى 301

قال أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، إنه سيتم الحصول على ترددات لتغطية دول جنوب أفريقيا وحوض النيل، إضافة إلى الحصول على مجموعة جديدة من القنوات القمرية التى لها القدرة على تأمين نفسها ضد عمليات القرصنة.

وأضاف أحمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه عندما ينتهي عمر القمر 201 سيتم ضبط الترددات أوتاماتيكيا إلى القمر الصناعي 301.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن الترددات الجديدة لن تلغي الترددات القديمة لدى المواطنين بعد اطلاق القمر الصناعي الجديد 301.

وأشار أحمد أنيس إلى أن الطاقة الشمسية هي المسئولة عن تشغيل القمر والوقود هو من يثبته في مكانه أو يحركه من مكان إلى أخر.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن خدمة الإنترنت عن طريق القمر الصناعي ستكون كبيرة، مشيرا إلى أن مصر سيمكنها تشغيل الإنترنت من قمرين مختلفين.