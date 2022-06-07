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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نشعر بقلق عميق بشأن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أمريكا وتركيا
أمريكا وتركيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن موقف واشنطن ثابت تجاه تهديد تركيا بشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال برايس: "لقد أكدنا أننا ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول النشاط العسكري المتزايد والمحتمل في شمال سوريا، ولا سيما تأثيره المحتمل على السكان المدنيين هناك".

وأضاف "لقد واصلنا دعوتنا إلى الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار القائمة.. وندين أي تصعيد يتجاوز هذه الخطوط".

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وتابع: "من الأهمية بمكان أن تحافظ جميع الأطراف على مناطق وقف إطلاق النار هذه، وتحترمها لتعزيز الاستقرار في سوريا، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع".

وأشار إلى أن أي تصعيد جديد يتجاوز خطوط وقف إطلاق النار الحالية سيكون بمثابة نكسات مكلفة ليس فقط للجهود الجماعية لمواجهة "داعش"، ولجهود تعزيز الاستقرار السياسي داخل سوريا.

واشنطن داعش سوريا تركيا الخارجية الأمريكية أمريكا

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