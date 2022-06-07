موسكو: الحوار بين روسيا وأمريكا وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الثلاثاء، إن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة في مستوى منخفض غير مسبوق ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية.

وحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، قال أنتونوف، إن “الحوار يقتصر على مناقشة القضايا الفنية”.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن الجانبين لا يجران حاليا حوارا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

ووصف الوضع بأنه “خاطئ” لأن “العالم يتوقع إجراءات ملموسة” من الولايات المتحدة وروسيا.

وقال أنتونوف إنه “ليس على علم بأي حوار غير رسمي بين موسكو وواشنطن”.