الأكبر منذ 30 عامًا.. بولندا توقع صفقة ضخمة لتوريد السلاح لـ أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي، اليوم الثلاثاء، إن بولندا توصلت مع أوكرانيا إلى أكبر صفقة خلال الثلاثين عامًا الماضية لتزويد كييف بالأسلحة.

وحسب وكالة الأنباء البولندية، قال موراويكي، في كلمة ألقاها في مصنع Huta Stalowa Wola للأسلحة: "في الوقت الحالي نحن ندخل في واحد من أكبر، إن لم يكن أكبر، عقود توريد الأسلحة منذ 30 عامًا".

وأضاف أن العقد يتضمن توريد أكثر من 50 مدفع هاوتزر لأوكرانيا بمبلغ 650 مليون يورو.

وأوضح موراويكي أن أوكرانيا ستدفع جزءًا فقط من تكلفة الأسلحة البولندية، بينما سيغطي الاتحاد الأوروبي الباقي.

وقالت وسائل الإعلام الغربية، إن بولندا قد زودت أوكرانيا بالفعل بحوالي 250 دبابة من طراز T-72 وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع جراد ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.