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أخبار العالم

أوكرانيا: نبذل أقصى جهد لفتح الموانئ البحرية ومنع أزمة غذائية عالمية

صدى البلد

تبذل أوكرانيا "أقصى جهد" لفتح الموانئ البحرية ومنع حدوث أزمة غذائية عالمية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، قالت الوزارة يوم الثلاثاء إنه "بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائنا، نحاول إنشاء ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية".

'لقد بدأت أوكرانيا بالفعل في توريد الحبوب إلى السوق العالمية بالشاحنات والسكك الحديدية والنقل النهري. نحن نفعل كل ما في وسعنا، ولكن يمكن حل هذه المشكلة بشكل نهائي من خلال رفع الحظر عن الموانئ الأوكرانية".

وأضاف: "نناشد جميع الشركاء المهتمين، جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، تركيز جهودهم على إيجاد حل متوازن من شأنه رفع الحصار الروسي عن الموانئ، وفي الوقت نفسه توفير ضمانات أمنية واضحة لساحل البحر الأسود الأوكراني والممرات الإنسانية ذات الصلة".

وقالت الوزارة أيضا إنها لا تستطيع استبعاد احتمال أن تستخدم روسيا ممرا بحريا كوسيلة لمهاجمة أوديسا وجنوب أوكرانيا، مضيفة أنه "لهذا السبب، هناك حاجة إلى ضمانات أمنية فعالة لاستعادة أنشطة التصدير".

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وقال البيان:"يجب توفير مثل هذه الضمانات من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة المناسبة للدفاع عن الساحل من التهديدات القادمة من البحر وإشراك القوات البحرية لدول ثالثة للقيام بدوريات في المنطقة ذات الصلة من البحر الأسود".

كما أشارت الوزارة إلى تقديرها "لجهود تركيا لرفع الحظر عن الموانئ الأوكرانية'"، على الرغم من أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين تركيا وروسيا وأوكرانيا. وأضاف البيان أن السلطات 'سترفض أي اتفاقات لا تأخذ في الاعتبار مصالح أوكرانيا".

ويأتي البيان في الوقت الذي أدان فيه زعماء العالم حصارا تفرضه القوات الروسية منذ أشهر على موانئ رئيسية في أوكرانيا وتتعرض روسيا لانتقادات متزايدة لتأجيجها أزمة غذائية عالمية متنامية.

زعمت روسيا يوم الاثنين أنها هيأت الظروف لممرين إنسانيين بحريين للسماح بالحركة الآمنة للسفن في البحر الأسود وبحر آزوف ، وفقا لبيان نشر على تليجرام.

أوكرانيا الموانئ البحرية ازمة غذائية الأمم المتحدة روسيا

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