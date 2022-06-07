لأول مرة.. أنجيلا ميركل تكشف أسباب تعرضها لنوبات الارتعاش

كشفت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، علنا لأول مرة عن نوبات الارتعاش التي حدثت لها أثناء خطاباتها أمام الجمهور.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قالت ميركل: "أعتقد أن ذلك كان بسبب شيئين. الأول، لقد كنت منهكة للغاية بعد وفاة والدتي. لقد أثر ذلك علي أكثر مما كنت أعتقد”.

وأضافت: “ثانيا، كان بسبب القيود على الشرب، مما أدى في النهاية إلى نوع من الخوف من الدخول في مثل هذا الموقف، ووجدت حلا جيدا من خلال وضع كرسي. لقد نجح الأمر وكان له تأثير جيد علي".

وتعرضت ميركل للرعشة عدة مرات خلال الأحداث الرسمية منذ منتصف عام 2019.

وذكرت السلطات الألمانية أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة آنذاك لا تسبب القلق.