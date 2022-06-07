غدا.. الحكم في استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على تغريمه 20 ألف جنيه

تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية غدًا الأربعاء حكمها في استئناف اليوتيوبر أحمد حسن على حكم تغريمه ٢٠ ألف جنيه لاتهامه بالتحرش الإلكتروني بفتاة.

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة اليوتيوبر أحمد حسن للمحكمة الاقتصادية لاتهامه بالتحرش الإلكتروني جنسيًّا بفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية عند ظهور الفتاة "س. أ" في مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم من خلاله اليوتيوبر "أحمد حسن" بالتحرش بها، وطلبه منها أن تأتي إلى فيلته الخاصة، واستعراضها لعدد من "الإسكرين شوتس" للمحادثات التي دارت بينها وبينه.

ورد اليوتيوبر في مقطع فيديو مصور له ولزوجته ينفي فيه هذه الاتهامات، مستعرضًا عددًا من "الإسكرينات" المزيفة، في إشارة منه إلى إمكانية تزوير هذه المحادثات.