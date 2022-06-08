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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محمد صلاح في برشلونة.. هل يلعب مجاناً لـ البارسا ويرفض عرض ليفربول الأضخم؟

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية بريطانية وإسبانية أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول وهداف البريميرليج، الدوري الإنجليزي، أخبر عددًا من زملائه والمقربين له بتلقيه عرضًا من إدارة نادي برشلونة الإسباني؛ للانتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم المقبل، مجانًا.

وأشارت التقارير إلى أن الفرعون المصري محمد صلاح يتبقى في عقده مع ناديه الإنجليزي الحالي موسم واحد، ينتهي بنهاية يونيو المقبل 2023.

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وتعدّدت تقارير الصحف البريطانية والإسبانية التي تتناول العروض التي تلقاها محمد صلاح في الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم.

صلاح الأخطر في الإنفيلد

وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أن صلاح أخطر زملاءه بالعرض الذي تلقاه من نادي برشلونة الاسباني، وإبداء رغبته في الرحيل عن صفوف ليفربول مع انتهاء الموسم المقبل بعد التوصل الى اتفاق مع إدارة النادي الكاتالوني.

وعرضت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح رغم إعلانه رسمياً رغبته في البقاء في صفوف ليفربول، إلا أن إدارة الريدز ربما لا تدرك أن إعلانه بالكاد يكون ردًا حاسمًا على احتمالية مغادرته صفوف النادي، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي قدّمت إدارة ليفربول العرض “الأضخم” في تاريخ النادي الإنجليزي؛ من أجل تجديد عقد صلاح، لم يتوصل مسئولي قلعة الإنفيلد حتى الآن إلى اتفاق بشأن استمراره أو رحيله قبل نهاية عقده في صيف 2023، دون وجود لأي اتفاق بشأن التجديد؛ بسبب الاختلاف المادي بين الجانبين بشأن الراتب.

أضخم عرض مالي في تاريخ ليفربول

وأشارت صحيفة "ذا أثليتيك" إلى أن ليفربول قدم عرضا ماليا ضخما للفرعون المصري هو الأكبر في تاريخ النادي، وهو ما يراه مسؤولو النادي بـ العرض الكافي؛ لإقناع صلاح بالاستمرار.

وألمحت الصحيفة بأنه ساد القلق بشأن مستقبل محمد صلاح في ليفربول، رغم أمل الإدارة في توقيعه عقد جديد طويل الأمد، لكن أثبتت المفاوضات أنها معضلة كبيرة، ليست فقط مع الفرعون المصري بل مع المحترف السنغالي أيضا في صفوف ليفربول ساديو ماني؛ بسبب تحفظ ليفربول بالالتزام بهيكل الأجور، وهو الامر الذي يعتقد أنه قد يقلل حدة التوتر داخل غرفة الملابس بيت لاعبي النادي

الحقيقة القاسية

واستطردت الصحيفة “الحقيقة القاسية، فالأرقام التي عرضتها الإدارة من أجل الاحتفاظ بصلاح وماني قبل عام أو عامين، لم تعد قابلة للتطبيق في الوقت الحالي”.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، رفض إدارة نادي ليفربول لعرض مقدم من نادي بايرن ميونخ بخصوص التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.

وقالت صحيفة تايمز الإنجليزية، إن نادي ليفربول رفض العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ الافتتاحي لـ ساديو ماني والذي يقدر بـ 21 مليون جنيه + 4 ملايين إضافات.

عددت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، كثيرا من المميزات الخاصة بانتقال نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف برشلونة.

صفقة مجانية

وكانت صحيفة “ميرور” البريطانية" أشارت مؤخراً إلى أن برشلونة يرغب في ضم صلاح في صفقة مجانية، طالع من هنا

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الملك المصرى سيكون قائدًا أو أحد قادة مشروع برشلونة الجديد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني.

وأضافت أن اسم صلاح مناسب لأنه لاعب كرة قدم مختلف ومميز، ولديه شخصية قوية ليكون قائدًا أو أحد قادة المشروع كما يظهر في ليفربول واعتاد على الضغوطات في ملعب انفيلد ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في 2019، فهو صفقة مفيدة من الجانب الرياضي.

وأشارت إلى تألق صلاح على المستوى الرياضى، جاذبيته على الجانب التجارى، خاصة فى السوق الأفريقية وفى مصر، وهي دولة كبيرة يمكن استغلالها على مستوى الرعاة.

وتوج صلاح بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب هداف البريميرليج برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

محمد صلاح  كشف عن أنه مشجع كبير لبرشلونة وذلك أثناء حوار تليفزيوني سابق له أثناء لعبه في بازل أظهر خلاله حبه لميسي وبرشلونة .

وتابع التقرير أنه حدث صادم كبير بين محمد صلاح  وريال مدريد آخرها نهائي دوري أبطال أوروبا،  بينما برشلونة مازال يبحث عن من يعوض رحيل ميسي ، لاسيما أن تشافي من أكبر المعجبين بـ محمد صلاح .

اسم اللاعب العالمي المصري محمد صلاح عاد للبزوغ كخيار محتمل لبرشلونة، والمصري وعد برشلونة بالانتقال مجانا إليهم في صيف 2023.

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